Шведские юниоры выиграли ЧМ по хоккею, обыграв в овертайме россиян
В Швеции завершился юниорский чемпионат мира по хоккею. В матче за золото хозяева турнира в овертайме переиграли россиян.
Сначала в счете вели скандинавы – 2:0 (отличились Рэймонд и Хольмстрём). Затем россияне, казалось бы, переломили ход встречи, забросив подряд три шайбы — 3:2 (Подколзин, Амиров, Грошев). Однако шведы очень быстро отыгрались — 3:3 (второй гол забил Рэймонд).
Он же и принес шведам виктория в дополнительное время.
В «утешительном финале» в североамериканском дерби победу праздновали американцы — 5:2.
Напомним, сборная Беларуси дола до четвертьфинала, где уступила российским сверстникам — 0:6.
Кроме поединка с соседями, белорусы провели на планетарном форуме еще четыре игры:
- 18.04. Чехия – Беларусь – 3:4;
- 19.04. Беларусь – Финляндия – 4:3;
- 21.04. Беларусь – Канада – 1:11;
- 22.04. Швейцария – Беларусь – 5:4 (ОТ).