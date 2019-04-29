Шведские юниоры выиграли ЧМ по хоккею, обыграв в овертайме россиян

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В Швеции завершился юниорский чемпионат мира по хоккею. В матче за золото хозяева турнира в овертайме переиграли россиян.

Фото IIHF

Сначала в счете вели скандинавы – 2:0 (отличились Рэймонд и Хольмстрём). Затем россияне, казалось бы, переломили ход встречи, забросив подряд три шайбы — 3:2 (Подколзин, Амиров, Грошев). Однако шведы очень быстро отыгрались — 3:3 (второй гол забил Рэймонд).

Он же и принес шведам виктория в дополнительное время.

В «утешительном финале» в североамериканском дерби победу праздновали американцы — 5:2.

Напомним, сборная Беларуси дола до четвертьфинала, где уступила российским сверстникам — 0:6.

Кроме поединка с соседями, белорусы провели на планетарном форуме еще четыре игры:

  • 18.04. Чехия – Беларусь – 3:4;
  • 19.04. Беларусь – Финляндия – 4:3;
  • 21.04. Беларусь – Канада – 1:11;
  • 22.04. Швейцария – Беларусь – 5:4 (ОТ).
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Тэги: хоккей-юниоры

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