В Беларуси могут застраховать невыплату зарплаты

Предложения по страхованию риска невыплаты зарплаты при банкротстве предприятия внесены на рассмотрение Совета министров. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Михаил Орда (в центре) на церемонии возложения венков к стеле «Минск — город-герой», 1 мая 2018 года. Фото: Сергей Балай

«Мы внесли в правительство предложение по созданию определенного страхового фонда на случай потери заработной платы людей, которые работают на предприятиях, которые попали под банкротство или под санацию», — сказал Орда в эфире «Беларусь 1».

Он отметил, что при подготовке данных предложений ФПБ изучала опыт других стран, где эта проблема решается формированием страховых фондов.

По его словам, страхование риска невыплаты зарплаты при банкротстве предприятия позволит работнику получить гарантированный доход за определенный период и обеспечит своевременное перечисление страховых взносов, что является гарантом пенсионного обеспечения.

Орда также заявил о необходимости принятия действенных мер для повышения рождаемости в Беларуси.

«Президент нашего государства активно поддерживает такие вопросы и всегда на первое место ставит рождаемость, — сказал он. — Тоже внесли сейчас предложение, думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Это начисление пенсионного стажа мамам, у которых четверо детей. Сегодня насчитывается только на троих детей. Мы считаем, что это законодательное упущение и в ближайшее время этот вопрос будет решен».