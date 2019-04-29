Пьяный мужчина бросил жену в лесу и ушел домой
Помощь спасателей понадобилась сегодня ночью жительнице Слуцкого района, которую в лесу бросил муж.
По информации регионального управления МЧС, женщина позвонила дежурному и сообщила, что заблудилась. Звонок поступил в 03:09. Происшествие произошло недалеко от агрогородка Вежи.
В течение получаса женщина была найдена — она сама вышла на свет и звук пожарной автоцистерны, которая прибыла в предполагаемый район поиска.
В ходе разбирательства стало известно, что она с мужем возвращалась домой через лес. В какой-то момент он решил оставить жену одну, а сам ушел домой.
По предварительным данным, супруги находились в нетрезвом состоянии.
По информации Министерства лесного хозяйства, в настоящее время из-за сложной пожароопасной обстановки запрет на посещение лесов введен во всех регионах страны.