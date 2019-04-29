В Бресте хотят провести 1 мая митинг против строительства аккумуляторного завода

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Противники строительства аккумуляторного завода готовятся провести 1 мая митинг «Брестчане против свинца», сообщил БелаПАН один из заявителей акции правозащитник Роман Кисляк.

Изображение носит иллюстративный характер. Фото brest.greenbelarus.info

«Уведомление о проведении митинга на площадке у сцены в парке Воинов-Интернационалистов, которая определена местной властью как постоянное место для массовых мероприятий, мы подали в Брестский горисполком 19 апреля, — добавил правозащитник. — В соответствии с законодательством власти должны не позже чем за пять дней до акции сообщить, если они запрещают ее проведение. По данным на утро 29 апреля, такой информации мы не получали, поэтому готовимся к митингу».

Кисляк напомнил, что год назад на этой же площадке прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

«Проведение 1 мая митинга может стать только второй разрешенной властями акцией за все время общественной кампании против аккумуляторного завода, которая  началась в регионе в январе 2018 года. Всего за это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 88 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций», — дополнил Кисляк.
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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Роман Кисляк Город: Брест

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