В Бресте хотят провести 1 мая митинг против строительства аккумуляторного завода

Противники строительства аккумуляторного завода готовятся провести 1 мая митинг «Брестчане против свинца», сообщил БелаПАН один из заявителей акции правозащитник Роман Кисляк.

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«Уведомление о проведении митинга на площадке у сцены в парке Воинов-Интернационалистов, которая определена местной властью как постоянное место для массовых мероприятий, мы подали в Брестский горисполком 19 апреля, — добавил правозащитник. — В соответствии с законодательством власти должны не позже чем за пять дней до акции сообщить, если они запрещают ее проведение. По данным на утро 29 апреля, такой информации мы не получали, поэтому готовимся к митингу».

Кисляк напомнил, что год назад на этой же площадке прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

«Проведение 1 мая митинга может стать только второй разрешенной властями акцией за все время общественной кампании против аккумуляторного завода, которая началась в регионе в январе 2018 года. Всего за это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 88 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций», — дополнил Кисляк.