Лукашенко надеется на новый импульс в отношениях Беларуси и Совета Европы

Александр Лукашенко надеется на новый импульс сотрудничества Беларуси с европейским регионом в плане развития местного самоуправления, а также регионального управления. Об этом он заявил 29 апреля на встрече с главой Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе.

Фото пресс-службы президента

Он подчеркнул, что у Беларуси есть свое мнение по поводу развития местного самоуправления, и страна будет двигаться в направлении большей самостоятельности органов местного самоуправления.

По его словам, «много хорошего из того, что создано у вас, подлежит заимствованию в Беларуси».