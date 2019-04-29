Лукашенко надеется на новый импульс в отношениях Беларуси и Совета Европы

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Александр Лукашенко надеется на новый импульс сотрудничества Беларуси с европейским регионом в плане развития местного самоуправления, а также регионального управления. Об этом он заявил 29 апреля на встрече с главой Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе.

Фото пресс-службы президента

Он подчеркнул, что у Беларуси есть свое мнение по поводу развития местного самоуправления, и страна будет двигаться в направлении большей самостоятельности органов местного самоуправления.

По его словам, «много хорошего из того, что создано у вас, подлежит заимствованию в Беларуси».
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Тэги: местное самоуправление Беларусь-Совет Европы Персона: Александр Лукашенко Андерс Кнапе Город: Минск

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