Назван виновный в смертельном ДТП, в котором погибли вратарь «Витебска», его жена и сын

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Следственный комитет назвал виновного в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Толочинском районе, в результате которого погибли голкипер ФК «Витебск», его 25-летняя жена и шестилетний сын.

По результатам проведенной экспертизы было установлено, что скорость автомобиля «КИА Рио», которым управлял Андрей Щербаков, превышала 110 км/ч.

Фотофакт. В Витебске простились с Андреем Щербаковым, его женой и старшим сыном

В какой-то момент, сделало вывод следствие, водитель отвлекся — легковушку вынесло на встречку под микроавтобус «Мерседес».

«Анализируя материалы уголовного дела, следствие пришло к выводу, что причиной ДТП явились действия водителя «КИА Рио», которые повлекли тяжкие последствия», — подчеркнули в СК.

В связи с его смертью предварительное расследование по уголовному делу закрыто.

 

Фото с сайта news.vitebsk.cc
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Тэги: ДТП Персона: Андрей Щербаков

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