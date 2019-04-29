Назван виновный в смертельном ДТП, в котором погибли вратарь «Витебска», его жена и сын

Следственный комитет назвал виновного в смертельном дорожно-транспортном происшествии в Толочинском районе, в результате которого погибли голкипер ФК «Витебск», его 25-летняя жена и шестилетний сын.

По результатам проведенной экспертизы было установлено, что скорость автомобиля «КИА Рио», которым управлял Андрей Щербаков, превышала 110 км/ч.

В какой-то момент, сделало вывод следствие, водитель отвлекся — легковушку вынесло на встречку под микроавтобус «Мерседес».

«Анализируя материалы уголовного дела, следствие пришло к выводу, что причиной ДТП явились действия водителя «КИА Рио», которые повлекли тяжкие последствия», — подчеркнули в СК.

В связи с его смертью предварительное расследование по уголовному делу закрыто.