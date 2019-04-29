velcom | A1 запускает связь в тоннелях первой линии минского метро

Телеком-оператор velcom | A1 начал поэтапное включение мобильной связи в тоннелях первой линии столичного метро.

На выходных в тестовом режиме стала доступна связь в тоннелях между станциями «Петровщина», «Михалово» и «Грушевка». В ближайшие дни включение связи будет обеспечено еще на одном перегоне — до станции метро «Институт Культуры». В целом в рамках запуска первой очереди в течение нескольких недель связь появится на участке, объединяющем пять станций — от «Петровщины» до «Октябрьской».

«Появление связи в тоннелях Московской линии метро стало возможно благодаря масштабированию технического решения velcom | A1, которое отлично себя зарекомендовало на тестовом участке между станциями «Малиновка» и «Петровщина», — отметил начальник управления планирования сети компании velcom | A1 Сергей Барамыкин. — На протяжении нескольких лет пассажиры активно пользовались связью не только на платформах метрополитена, но и по ходу движения поездов. Сейчас для этого возможностей станет еще больше».

Таким образом, абоненты velcom | A1 смогут общаться по телефону, в том числе в стандарте HD-Voice, и пользоваться интернетом на высоких скоростях в тоннелях, связывающих сразу шесть станций Минского метрополитена. Качество связи при этом будет такое же, как на платформе или на улице.

Это стало возможно благодаря прокладыванию излучающего кабеля (фидера), который подключен к базовым станциям.