Кремль предложил Лукашенко быть премьер-министром объединенного государства, — Сванидзе

Известный российский журналист Николай Сванидзе заявил, что Кремль сделал предложение Александру Лукашенко возглавить правительство объединенного государства Беларуси и России.

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Как заявил Сванидзе в интервью «Серебряному дождю», до него из Минска «дошел слушок», что «поступило новое предложение Батьке». «Сделано ему такое предложение, что он будет не генерал-губернатором субъекта федерации под названием Республика Беларусь, а именно премьер-министром», — подчеркнул журналист.

В ходе ежегодного послания парламенту и народу Лукашенко подчеркнул, что «из обломков огромной империи мы создали новое государство, выстраивая почти с нуля политическую, экономическую, социальную систему, можно сказать, вырастили его, а вместе с ним — новое поколение первых детей суверенной Беларуси».

Лукашенко продолжил: «Много сейчас болтовни — вот, Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной и независимой Беларуси! И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, сам по себе — президент, правительство, кто-то еще — они будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа, и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым».