Минфину не хватает полномочий для управления госдолгом

Министерство финансов Беларуси считает, что его полномочия в части управления госдолгом следует расширить.

«С целью более оперативного реагирования на ситуацию на финансовом рынке и расширения инструментария управления государственным долгом целесообразно расширить полномочия Министерства финансов в этой сфере», — пишет замминистра Андрей Белковец в своей статье, опубликованной в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит», издаваемого министерством.

По мнению Белковца, стратегическая цель Министерства финансов — обеспечение безопасного уровня госдолга и сокращение долговой нагрузки на бюджет. «Но для ее достижения необходимо решить ряд тактических задач», — отмечает чиновник.

К числу таковых он относит снижение валютного риска портфеля госдолга посредством постепенного перехода к выпуску на внутреннем финансовом рынке гособлигаций, номинированных в национальной валюте.

Кроме того, по мнению Белковца, необходимо снизить уровень гарантированного долга, уменьшить долговую нагрузки органов местной власти и повышать кредитные рейтинги страны для удешевления внешних заимствований.

Замминистра сообщает, что в результате проводимой Минфином политики по снижению долговой нагрузки размер госдолга за 2018 год сократился на 400 млн долларов до 21 млрд долларов. В результате отношение госдолга к ВВП за прошлый год снизилось на 3,9 процентного пункта до 35,4%.

«Достигнутый уровень является более комфортным относительно установленных пороговых значений, чем еще год назад. Однако работа по сокращению госдолга будет продолжена», — подчеркнул Белковец.

Он уточнил, что «создавшееся положение вещей нельзя исправить очень быстро».