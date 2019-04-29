Румас и Медведев встретятся в Ереване

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Премьер-министры Беларуси и России проведут двустороннюю встречу 30 апреля на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

По информации пресс-службы правительства РФ, на встрече предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Какие именно проблемы будут обсуждать стороны, не уточняется. Однако одним из острых вопросов белорусско-российских отношений в последние дни стали поставки некачественной нефти по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
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Тэги: Беларусь-Россия Беларусь-Армения СНГ заседание Евразийского межправительственного совета Персона: Сергей Румас Дмитрий Медведев Город: Ереван

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