Белорусские хоккеисты-юниоры узнали соперников на следующем чемпионате мира

В группе А наши хоккеисты сыграют с Канадой, Швецией, Латвией и Швейцарией.

По сообщению пресс-службы ФХБ, турнир пройдет с 16 по 26 апреля 2020 года, но место опредят позднее.

В другой группе сыграют Россия, США, Чехия, Финляндия и сменившая Словакию Германия.

На чемпионате мира 2019 года белорусские юниоры обыграли чехов и финнов и заняли итоговое пятое место, повторив лучший результат в истории, показанный в 2002 году.