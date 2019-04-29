Белорусские хоккеисты-юниоры узнали соперников на следующем чемпионате мира

/ Спорт
Просмотров: 168

В группе А наши хоккеисты сыграют с Канадой, Швецией, Латвией и Швейцарией.

По сообщению пресс-службы ФХБ, турнир пройдет с 16 по 26 апреля 2020 года, но место опредят позднее.

В другой группе сыграют Россия, США, Чехия, Финляндия и сменившая Словакию Германия.

На чемпионате мира 2019 года белорусские юниоры обыграли чехов и финнов и заняли итоговое пятое место, повторив лучший результат в истории, показанный в 2002 году.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-юниоры

Другие материалы на эту тему:

Михаил Грабовский проведет в Минске кэмп для юной смены хоккейной сборной

Михаил Грабовский проведет в Минске кэмп для юной смены хоккейной сборной

Юниорская сборная США стала чемпионом мира по хоккею

Юниорская сборная США стала чемпионом мира по хоккею

Юниорская хоккейная сборная Беларуси вышла в элитный дивизион чемпионата мира

Юниорская хоккейная сборная Беларуси вышла в элитный дивизион чемпионата мира

Хоккей: белорусские юниоры обыграли литовцев благодаря Занковцу и Макрицкому

Хоккей: белорусские юниоры обыграли литовцев благодаря Занковцу и Макрицкому