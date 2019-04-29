Андрей Сидоренко: планировали, что забьем первыми, вместо этого допустили ошибки

В действиях белорусских хоккеистов ощущалась нервозность, которая часто сопровождает дебютные игры. Так охарактеризовал первый матч сборной Беларуси на чемпионате мира в группе А дивизиона I главный тренер команды Андрей Сидоренко.

29 апреля на «Барыс-Арене» в Нур-Султане сборная Беларуси обыграла дебютанта дивизиона команду Литвы — 4:3, отыгравшись со счета 0:2.

Как отметил Сидоренко, план на игру предполагал, что первыми должны были забивать белорусы. «Вместо этого допустили ошибки с известными последствиями», — цитирует пресс-служба ФХБ высказывания главного тренера на послематчевой пресс-конференции.

«Но хорошо, что не опустили руки еще до первого перерыва вышли вперед, а со второго периода прочно завладели инициативой, правда, реализация оставляла желать лучшего. Плюс очередная ошибка привела к третьей шайбе и, как следствие, нервной концовке», — отметил Сидоренко.

По его словам, белорусские хоккеисты «сегодня были довольно дисциплинированы в плане фолов.., но не слишком продуктивны в реализации моментов и большинства».

30 апреля сборная Беларуси встретится с командой Венгрии, которая сегодня потерпела поражение от сборной Южной Кореи — 1:5.