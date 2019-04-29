Бывшего гендиректора «Би энд Би иншуренс Ко» приговорили к двум годам ограничения свободы

Приговор по уголовному делу вынес суд Центрального района Минска.

Как сообщает пресс-служба Минского городского суда, Борис Медник признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода свыше 170 тыс. рублей.

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа и без штрафа. Кроме того, он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.