Бывшего гендиректора «Би энд Би иншуренс Ко» приговорили к двум годам ограничения свободы

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Приговор по уголовному делу вынес суд Центрального района Минска.

Как сообщает пресс-служба Минского городского суда, Борис Медник признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода свыше 170 тыс. рублей.

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа и без штрафа. Кроме того, он на пять лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

На начало 2017 года акционерами «Би энд Би иншуренс Ко» были три юридических лица: ОАО «Мозырский НПЗ» (35% акций), ООО «Транс Евро Консалтинг & Файнэнс» (34,53%) и ЧУП «Торговый дом «Белфут» (30,47%).

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Тэги: Би энд Би иншуренс Ко Персона: Борис Медник Город: Минск