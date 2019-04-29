Чистая нефть по нефтепроводу «Дружба» в Беларусь пока не поступила
Беларусь и Россия продолжают переговоры.
«На белорусской территории по-прежнему сырье, в котором
29 апреля в Москве на базе Министерства энергетики России с участием российских нефтяных компаний прошли Переговоры с делегацией «Белнефтехима» и руководителей белорусских НПЗ.
|На «Белнефтехиме» сообщили о некачественной нефти 19 апреля. На Мозырском НПЗ из-за нее вышло из строя дорогостоящее оборудование. Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. В России завели уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба».