Чистая нефть по нефтепроводу «Дружба» в Беларусь пока не поступила

Беларусь и Россия продолжают переговоры.

«На белорусской территории по-прежнему сырье, в котором кратно превышены нормативы содержания хлорорганики. А заводы в Мозыре и Новополоцке работают лишь вполсилы. Вопрос компенсации затрат Беларуси не снят с повестки, однако о конкретных суммах ущерба говорить рано. Каждый день просрочки оборачивается для нашей страны недополученными доходами», — констатировали в эфире телеканала «Беларусь 1» .

29 апреля в Москве на базе Министерства энергетики России с участием российских нефтяных компаний прошли Переговоры с делегацией «Белнефтехима» и руководителей белорусских НПЗ.