Чистая нефть по нефтепроводу «Дружба» в Беларусь пока не поступила

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Беларусь и Россия продолжают переговоры.

«На белорусской территории по-прежнему сырье, в котором кратно превышены нормативы содержания хлорорганики. А заводы в Мозыре и Новополоцке работают лишь вполсилы. Вопрос компенсации затрат Беларуси не снят с повестки, однако о конкретных суммах ущерба говорить рано. Каждый день просрочки оборачивается для нашей страны недополученными доходами», — констатировали в эфире телеканала «Беларусь 1».

29 апреля в Москве на базе Министерства энергетики России с участием российских нефтяных компаний прошли Переговоры с делегацией «Белнефтехима» и руководителей белорусских НПЗ.

На «Белнефтехиме» сообщили о некачественной нефти 19 апреля. На Мозырском НПЗ из-за нее вышло из строя дорогостоящее оборудование. Беларусь приостановила поставки нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. В России завели уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба».

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: поставки нефти нефтепровод Дружба

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