Власти Бреста запретили первомайский митинг против аккумуляторного завода

Акция намечалась на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена местной властью как постоянное место для массовых мероприятий.

На сайте горисполкома 29 апреля было размещено сообщение о том, что «сегодня в социальных сетях и на медиапространстве города Бреста появилась информация о том, что брестские активисты готовят митинг против завода АКБ в связи с тем, что от местных органов власти возражений не поступало. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности».

Правозащитник Роман Кисляк уточнил, что ответ на уведомление о проведении митинга отправлен слишком поздно. В соответствии с законодательством активисты должны были получить его не позже чем за пять дней до мероприятия.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 88 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.