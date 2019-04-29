Шестерых девочек из Ярославской области насиловали четыре года

Гаврилов-Ямский районный суд приговорил к срокам до 21 года девятерых человек, которых обвиняют в сексуальном насилии или пособничестве.

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Как пишет 76.ru , подсудимый Алексей Пономаренко получил 21 год колонии строгого режима, Павел Федотов — 20 лет, Василий Прадун — 12. Первым двум также назначили принудительное лечение у психиатра. По данным издания «ProГород» , Федотов был начальником управления по делам недвижимости финансового университета при правительстве.

По 6,5 лет колонии получили Галина Смирнова и Алла Терещенко, 8 лет заключения назначили Ирине Аршиновой, 10,5 лет — Анастасии Беловой, 12 лет — Светлане Макаренковой и 12 лет и 7 месяцев — Ирине Смирновой.

С 2011 по 2015 год подсудимые неоднократно подвергали сексуальному насилию шесть девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Преступления происходили в Ярославле и селе Лахость Гаврилов-Ямского района области.

«Четверо подсудимых-женщин являются близкими родственницами потерпевших. Количество эпизодов совершенных преступлений у некоторых подсудимых достигает шестнадцати», — отмечает СК.