Шестерых девочек из Ярославской области насиловали четыре года
Один из подсудимых был начальником управления по делам недвижимости финансового университета при правительстве.
Гаврилов-Ямский районный суд приговорил к срокам до 21 года девятерых человек, которых обвиняют в сексуальном насилии или пособничестве.
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По 6,5 лет колонии получили Галина Смирнова и Алла Терещенко, 8 лет заключения назначили Ирине Аршиновой, 10,5 лет — Анастасии Беловой, 12 лет — Светлане Макаренковой и 12 лет и 7 месяцев — Ирине Смирновой.
С 2011 по 2015 год подсудимые неоднократно подвергали сексуальному насилию шесть девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Преступления происходили в Ярославле и селе Лахость Гаврилов-Ямского района области.
«Четверо подсудимых-женщин являются близкими родственницами потерпевших. Количество эпизодов совершенных преступлений у некоторых подсудимых достигает шестнадцати», — отмечает СК.
Весной 2015 года СК