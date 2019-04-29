Якобы убитый россиянами главарь ИГИЛ пообещал мстить

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Т.н. Исламское государство впервые за пять лет показало видео с аль-Багдади.

Запись появилась на Telegram-канале организации Al-Furqan, которая связана с исламистами.

 

 

Бородатый мужчина, похожий на аль-Багдади, сидя на полу и скрестив ноги, дает наставления и рассказывает о последних событиях. В частности, он говорит о том, что битва в сирийском городе Багуз закончена и что ИГИЛ будет мстить за убийства и тюремные заключения своих приверженцев. Рядом его слушают несколько человек, их лица на видео скрыты.

В начале записи указывается, что она была снята в апреле, однако проверить подлинность этих данных, как и подлинность видео невозможно.

Летом 2017 года об убийстве аль-Багдади говорило российское Минобороны. Боевик, указывали в ведомстве, предположительно, был уничтожен при авиаударе российскими ВКС по предместьям Ракки. Тем не менее, в апреле 2018 года первый заместитель начальника ГРУ Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков говорил, что аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке.
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Тэги: ИГИЛ война в Сирии Персона: Абу Бакр аль-Багдади

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