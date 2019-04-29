Якобы убитый россиянами главарь ИГИЛ пообещал мстить

Т.н. Исламское государство впервые за пять лет показало видео с аль-Багдади.

Запись появилась на Telegram-канале организации Al-Furqan, которая связана с исламистами.

1) BREAKING: #ISIS ’ Furqan issues new video showing leader Abu Bakr al-Baghdadi, marking the first time he is shown in a video since his July 2014 sermon at the Great Mosque in #Mosul pic.twitter.com/cDgOmx7Mhn — Rita Katz (@Rita_Katz) April 29, 2019

Бородатый мужчина, похожий на аль-Багдади, сидя на полу и скрестив ноги, дает наставления и рассказывает о последних событиях. В частности, он говорит о том, что битва в сирийском городе Багуз закончена и что ИГИЛ будет мстить за убийства и тюремные заключения своих приверженцев. Рядом его слушают несколько человек, их лица на видео скрыты.

В начале записи указывается, что она была снята в апреле, однако проверить подлинность этих данных, как и подлинность видео невозможно.

Летом 2017 года об убийстве аль-Багдади говорило российское Минобороны. Боевик, указывали в ведомстве, предположительно, был уничтожен при авиаударе российскими ВКС по предместьям Ракки. Тем не менее, в апреле 2018 года первый заместитель начальника ГРУ Генштаба РФ вице-адмирал Игорь Костюков говорил, что аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке.