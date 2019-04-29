«Приорбанк» стал обладателем Гран-при премии «Банк года–2018»

/ Экономика
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Торжественная церемония награждения состоялась в Минске.

Фото предоставлено организаторами конкурса

«Приорбанк» также занял первое место в номинации «Лучший банк среди крупных». За ним в этой категории расположились «БПС-Сбербанк» и «Белгазпромбанк».

Лучшим банком среди средних жюри премии назвало «МТБанк», второе и третье места заняли «Альфа–Банк» и «Банк Дабрабыт» (бывший «Москва–Минск») соответственно.

«БСБ Банк» признали лучшим среди малых банков. Второе место в этой номинации досталось Белорусскому народному банку, третье — «Идея Банку».

Банком с наиболее развитой корпоративно-социальной ответственностью признан «Белгазпромбанк», за ним идут «Белагропромбанк» и «Приорбанк».

За наибольший вклад в науку жюри присудило первое место «БПС–Сбербанку», второе — «Приорбанку», третье — «БСБ Банку».

«Приорбанк» был признан лидером кредитования по итогам прошлого года. Второе место в этой номинации занял «Альфа–Банк», третье — «БПС–Сбербанк».

В номинации «Инновационный банк: технологии» призовые места заняли «Белинвестбанк», «БПС–Сбербанк» и «Приорбанк», в номинации «Инновационный банк: продукты» — «Альфа–Банк», «МТБанк» и «БПС–Сбербанк».

Сделку года, по мнению жюри, в прошлом году совершил «Банк Дабрабыт». За ним в этой категории идут «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк».

Лучшим инвестиционным банком признан «Банк БелВЭБ».

Лучшим топ-менеджером банковской сферы за 2018 год жюри назвало председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. Второе место присудили председателю правления «БСБ Банка» Сергею Дубкову, третье — заместителю председателя правления «БПС–Сбербанка» по розничному бизнесу Олегу Бородко.

Премия «Банк года» учреждена финансовым порталом Myfin.by и проводится с 2015 года.
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Тэги: Приорбанк банк года Персона: Виктор Бабарико Город: Минск

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