В Бресте оштрафовали противника аккумуляторного завода

Суд Ленинского района признал Владислава Абрамовича был виновным в нарушении «порядка организации или проведения массовых мероприятий» и оштрафовал активиста на 10 базовых величин (255 рублей) за участие в шествии противников аккумуляторного завода по центральным улицам города 7 апреля.

«Еще до начала рассмотрения дела в суде вопрос о виновности активиста был решен. По словам Абрамовича, он видел заготовленное постановление у судьи, куда тот вписал только размер штрафа. Это отказ в правосудии», — заявил правозащитник Роман Кисляк.

Напомним, 15, 24, 25 и 26 апреля этим же судом были оштрафованы 14 активистов: девять — за участие в шествии противников завода 7 апреля, четверо — за участие в аналогичном шествии 14 апреля, одна активистка — за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.