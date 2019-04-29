В Бресте оштрафовали противника аккумуляторного завода

Лариса ШИГАНОВА / / Новости Германии
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Суд Ленинского района признал Владислава Абрамовича был виновным в нарушении «порядка организации или проведения массовых мероприятий» и оштрафовал активиста на 10 базовых величин (255 рублей) за участие в шествии противников аккумуляторного завода по центральным улицам города 7 апреля.

«Еще до начала рассмотрения дела в суде вопрос о виновности активиста был решен. По словам Абрамовича, он видел заготовленное постановление у судьи, куда тот вписал только размер штрафа. Это отказ в правосудии», — заявил правозащитник Роман Кисляк.

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Напомним, 15, 24, 25 и 26 апреля этим же судом были оштрафованы 14 активистов: девять — за участие в шествии противников завода 7 апреля, четверо — за участие в аналогичном шествии 14 апреля, одна активистка — за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.
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Тэги: АйПауэр аккумуляторный завод Персона: Владислав Абрамович Город: Брест

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