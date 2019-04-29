Лукашенко ввел безвизовый режим для иностранных гостей «Славянского базара»

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Об этом рассказал на брифинге директор Международного фестиваля искусств Глеб Лапицкий.

«Решение принято на днях главой государства. В любом международном пункте пропуска достаточно показать оформленный должным образом билет и паспорт», — цитирует Лапицкого агентство «Минск–Новости».

Такой режим будет действовать с 1 по 20 июля

Программа праздника уже сверстана. Одним из центральных событий мероприятия станет концерт с участием президентского оркестра.
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Тэги: Славянский базар безвизовый режим Беларусь-Польша Беларусь-Латвия Персона: Глеб Лапицкий Город: Витебск

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