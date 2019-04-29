Лукашенко ввел безвизовый режим для иностранных гостей «Славянского базара»
Об этом рассказал на брифинге директор Международного фестиваля искусств Глеб Лапицкий.
«Решение принято на днях главой государства. В любом международном пункте пропуска достаточно показать оформленный должным образом билет и паспорт», — цитирует Лапицкого агентство
Такой режим будет действовать с 1 по 20 июля
Программа праздника уже сверстана. Одним из центральных событий мероприятия станет концерт с участием президентского оркестра.