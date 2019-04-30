В Минске «заминировали» аэропорт, отель «Хилтон» и вокзал

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Столичные правоохранители сообщили, что накануне поздно вечером на пульт дежурного поступил сигнал о минировании трех важных объектов.

Так, отмечается, под угрозой оказались Национальный аэропорт «Минск», отель «Хилтон» и железнодорожный вокзал.

В целях предотвращения угрозы жизни людям, милицией проводилась эвакуация граждан на указанных целях «минерами».

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Кроме этого были усилены меры безопасности, в том числе на прилегающих территориях.

Работали следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы.

Позже стало известно, что информация о минировании не подтвердилась.

В конце прошлой недели Naviny.by писали о «минировании» станции минского метро «Уручье». Злоумышленник уже задержан. В отношении него открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 340 УК, санкции которой предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы. 
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Тэги: лжеминирование Город: Минск