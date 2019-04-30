Беларусь является фаворитом матча с Венгрией на ЧМ по хоккею в дивизионе 1

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Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет сегодня в Нур-Султане второй поединок в рамках чемпионата мира в первом дивизионе. Сегодня соперником дружины Андрея Сидоренко будет команда Венгрии.

Соперники по-разному начали турнир: венгры уступили южнокорейцам – 1:5, а белорусы взяли верх над литовцами – 4:3.

Букмекеры считают явным фаворитом этого противостояния нашу сборную:

  • победа Беларуси – 1.22-1.29;
  • ничья – 6.10-7.7.70;
  • победа Венгрии – 8.00-8.80.

Стартовое вбрасывание состоится в 16:30 по минскому времени.

Сегодня также сыграют сборные Южной Кореи и Словении (начало в 13:00).

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-сборная хоккей-ЧМ-2019 Город: Нур-Султан

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