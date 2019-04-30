На пожаре под Бешенковичами погиб мужчина

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Неосторожное обращение с огнем при курении – одна из главных версий причины возникновения пожара в жилом частном доме в агрогородке Островно (Бешенковичский район).

Как сообщается, возгорание произошло днем в понедельник, 29 апреля. В огне погиб 48-летний сын хозяйки жилища.

Дом в результате пожара остался без кровли и потолочного перекрытия. Также повреждены стены.

Всего за истекшие дежурные сутки на территории Беларуси произошли 34 пожара (с начала года 2356; +179 к аналогичному периоду 2018-го), на которых погибли два человека (239; +16).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Бешенковичи

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