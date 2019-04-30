Гражданин Грузии выбил окно в поезде из Минска и спрыгнул, чтобы избежать погранконтроля в Киеве

Гражданин Грузии 1988 года рождения выдавил окно своего купе в поезде Минск — Киев и спрыгнул, чтобы избежать пограничного контроля в украинской столице.

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Инцидент произошел за 20 минут до прибытия состава в Киев, сообщает Государственная пограничная служба Украины. О бегстве пассажира правоохранительные органы проинформировал проводник. После установления данных (билеты продаются по удостоверениям личности) гражданин был задержан и доставлен в изолятор временного содержания.

Выяснилось, что во время предыдущего визита в Украину грузин превысил срок пребывания, привлечен к административной ответственности и отправлен домой. Уже через 13 дней он сел в поезд Минск — Киев, чтобы снова попасть в Украину.