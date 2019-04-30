Финал «Игры престолов» покажут на белорусском языке

Видеосервис VOKA продолжает пополнять коллекцию сериалов, доступных к просмотру в разделе «CINEVOKA – кіно па-беларуску», сенсационной новинкой: белорусские поклонники «Игры престолов» могут смотреть все финальные серии на родном языке практически сразу после их мировой премьеры.

Первые две серии заключительного сезона самого популярного сериала в жанре фентези за всю историю телевидения уже можно найти на платформе в разделе «CINEVOKA – кіно па-беларуску». Оставшиеся эпизоды будут появляться в белорусской озвучке спустя 72 часа после официального релиза.

«Мы обещали, что в разделе CINEVOKA наряду с лучшими фильмами будут появляться и самые популярные сериалы. «Игра престолов» за восемь лет из многообещающего проекта успела превратиться в культовую сагу, за событиями которой с замиранием сердца следят миллионы зрителей по всему миру. Мы уверены, что этот сериал станет достойным пополнением белорусскоязычного контента видеосервиса VOKA и подарит нашим пользователям не один час ярких эмоций и настоящего удовольствия от просмотра», – отметил заместитель генерального директора компании velcom | A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Cледить за перипетиями борьбы претендентов на трон Семи королевств друг с другом, а человечества – с нашествием Белых ходоков во главе с Королем ночи пользователи видеосервиса VOKA могут в рамках подписки на пакет «Амедиатека». Новые серии восьмого сезона «Игры престолов» выходят раз в неделю по понедельникам – одновременно с мировой премьерой.