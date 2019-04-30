На Ровенской АЭС произошел пожар

Чрезвычайная ситуация случилась в Украине на Ровенской атомной электростанции – в результате повреждения трансформатора произошел пожар.

Фото пресс-службы РАЭС

По информации администрации станции, 29 апреля в 21:04 из-за повреждения трансформатора 7АТ с последующим его возгоранием отключилась первая система шин 330 кВ и энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000).

Как отмечается, пожар был оперативно ликвидирован. «По шкале оценки ядерных событий INES событие классифицировано уровнем «ноль/вне шкалы», - говорится в сообщении РАЭС.

Утверждается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм.

Напомним, 18 января на РАЭС произошло отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока № 3. Как отметили в НАЭК «Энергоатом», действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока № 3 до 37%.