Стали известны подробности «минирования» аэропорта, отеля и вокзала в Минске

Следственный комитет сообщил некоторые подробности вчерашнего «минирования» Национального аэропорта «Минск», отеля «Хилтон» и железнодорожного вокзала.

Как рассказали следователи, 29 апреля около десяти часов вечера пока неизвестное лицо отправило на электронные адреса Белорусской железной дороги и авиакомпании «Белавиа» «заведомо ложное сообщение об опасности».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 340 УК, санкции которой предусматривают виновному наказание до пяти лет колонии.

В настоящее время все «заминированные» объекты работают в штатном режиме.