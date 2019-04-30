Стали известны подробности «минирования» аэропорта, отеля и вокзала в Минске

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Следственный комитет сообщил некоторые подробности вчерашнего «минирования» Национального аэропорта «Минск», отеля «Хилтон» и железнодорожного вокзала.

Как рассказали следователи, 29 апреля около десяти часов вечера пока неизвестное лицо отправило на электронные адреса Белорусской железной дороги и авиакомпании «Белавиа» «заведомо ложное сообщение об опасности».

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 340 УК, санкции которой предусматривают виновному наказание до пяти лет колонии.

В настоящее время все «заминированные» объекты работают в штатном режиме.
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Тэги: лжеминирование Следственный комитет Город: Минск

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