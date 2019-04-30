Госдолг Беларуси составляет 44,1 млрд рублей

Государственный долг Беларуси уменьшился по сравнению с началом года на 1,3 млрд рублей (на 2,8%). На первое апреля госдолг составил 44,1 млрд рублей (34,9% к ВВП).

По данным Министерства финансов, внешний госдолг на первого апреля составил 16,6 млрд долларов (снизился на 0,3 млрд долларов, или на 1,7%).

В январе-марте 2019 года были привлечены внешние госзаймы на сумму 187,2 млн долларов:

157,9 млн — от правительства и банков России;

18,6 млн — от МБРР;

6,1 млн — от Экспортно-импортного банка Китая;

4,6 млн — от ЕБРР.

В то же время погашение внешнего госдолга в первом квартале составило 539,1 млн долларов:

219,4 млн — правительству РФ;

212,8 млн — Экспортно-импортному банку КНР;

88,3 млн — ЕФСР;

17,1 млн — МБРР;

0,8 млн — ЕБРР и Северному инвестиционному банку;

0,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг на первое апреля составил 8,7 млрд рублей (снизился на 0,1 млрд рублей, или на 1,6%).

По данным финансового ведомства, за три месяца размещено внутренних валютных гособлигаций на сумму, эквивалентную 146,1 млн долларов, а также погашено валютных и рублевых гособлигаций на сумму, эквивалентную 87,4 млн долларов и 100 млн рублей.

В 2018 году госдолг Беларуси увеличился на 3,2 млрд рублей, или на 7,6%, и на первое января 2019 года составил 45,4 млрд рублей.

В 2019 году (с учетом платежей по обслуживанию и погашению госдолга) страна должна направить на выплаты по госдолгу 3,8 млрд долларов. При этом почти треть платежей Беларуси по госдолгу придется на погашение российских кредитов.

Согласно оценкам Международного валютного фонда, если Россия не компенсирует Беларуси негативные последствия налогового маневра в нефтяной отрасли, госдолг республики в среднесрочной перспективе вырастет до 70% ВВП.

По мнению замминистра финансовых Андрея Белковца, «с целью более оперативного реагирования на ситуацию на финансовом рынке и расширения инструментария управления государственным долгом целесообразно расширить полномочия Министерства финансов в этой сфере».