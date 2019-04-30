Как будет работать общественный транспорт на праздники
В первой половине мая в связи с праздниками будет много переносов рабочих дней. В этой связи государственное предприятие «Минсктранс» изменило график работы наземного общественного транспорта.
Тем, кто собирается использовать в своих передвижениях по городу автобус, троллейбус или трамвай, необходимо знакомиться с новым временным расписанием:
- 4 и 11 мая: работа будет выполняться по графику буднего дня;
- 5-6 мая: троллейбусы – по графику субботы, автобусы – по графику воскресенья, трамваи – по графику выходного дня;
- 7-9 мая: автобусы и троллейбусы – по графику воскресенья, трамваи – по графику выходного дня.
Кроме этого, сообщили в «Минсктрансе», в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий 6 мая отменяются автобусные маршруты: №№ 76Э, 83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э.