Как будет работать общественный транспорт на праздники

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В первой половине мая в связи с праздниками будет много переносов рабочих дней. В этой связи государственное предприятие «Минсктранс» изменило график работы наземного общественного транспорта.

Тем, кто собирается использовать в своих передвижениях по городу автобус, троллейбус или трамвай, необходимо знакомиться с новым временным расписанием:

  • 4 и 11 мая: работа будет выполняться по графику буднего дня;
  • 5-6 мая: троллейбусы – по графику субботы, автобусы – по графику воскресенья, трамваи – по графику выходного дня;
  • 7-9 мая: автобусы и троллейбусы – по графику воскресенья, трамваи – по графику выходного дня.

Кроме этого, сообщили в «Минсктрансе», в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий 6 мая отменяются автобусные маршруты: №№ 76Э, 83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э.
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Тэги: Минсктранс общественный транспорт Город: Минск

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