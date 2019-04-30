Как будет работать общественный транспорт на праздники

В первой половине мая в связи с праздниками будет много переносов рабочих дней. В этой связи государственное предприятие «Минсктранс» изменило график работы наземного общественного транспорта.

Тем, кто собирается использовать в своих передвижениях по городу автобус, троллейбус или трамвай, необходимо знакомиться с новым временным расписанием:

4 и 11 мая: работа будет выполняться по графику буднего дня;

5-6 мая: троллейбусы – по графику субботы, автобусы – по графику воскресенья, трамваи – по графику выходного дня;

7-9 мая: автобусы и троллейбусы – по графику воскресенья, трамваи – по графику выходного дня.

Кроме этого, сообщили в «Минсктрансе», в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий 6 мая отменяются автобусные маршруты: №№ 76Э, 83Э, 89Э, 114С, 125, 151Э.