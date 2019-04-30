Рапота не ждет радикальных изменений в союзных отношениях Беларуси и России

Радикальных изменений при актуализации союзных отношений России и Беларуси, над которой стороны сейчас работают, не будет, заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота 30 апреля в Москве на экспертном семинаре «Россия и Беларусь: в поисках эффективной формулы союзничества в период геополитической турбулентности». Видеотрансляцию семинара вел его организатор — Российский совет по международным делам.

«Сейчас поставлена задача перед правительствами двух государств о том, чтобы посмотреть на тот договор, который у нас подписан в 1999 году. Посмотреть, что уже выполнено, что не выполнено, но в рамках этого договора могло бы быть выполнено. Что, может быть, если мы захотим, может быть выполнено при изменении каких-то позиций договора», — отметил госсекретарь.

Рапота напомнил о создании в каждом из двух правительств рабочих групп по дальнейшему развитию интеграции.

«Вот сейчас такая аналитическая работа там проходит. Идет обмен информацией. О результатах мы, надеюсь, в ближайшее время все-таки узнаем. Я предполагаю, что какие-то радикальные изменения вряд ли будут. Тем более что в союзном договоре есть краеугольные вещи — с одной стороны, это создание единой некой государственной структуры, а с другой — там четко написано о том, что государства-участники сохраняют суверенитет. Поэтому эти две вещи надо как-то осмыслить и посмотреть, могут ли здесь быть какие-то движения», — отметил он.

Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что союз России и Беларуси является основой для остальных интеграционных объединений — СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. При этом, по его мнению, «в Западной Европе принципиально не хотели и не хотят признавать наличие интеграционных объединений на постсоветском пространстве и иметь с ними дело».

«Об этом совершенно четко говорят нам представители ЕС. Наши попытки наладить контакты с Европейской комиссией наталкиваются на явное сопротивление, — считает Рапота. — Диалога нет, Запад явно этому делу противится. Здесь опасения были, они высказывались изначально, что это будет поощрением стремления России к воссозданию СССР, Российской империи, еще не весть бог чего. Но это же дальше в ходе практических шагов можно четко для себя выяснить».