Лидский квас занял половину внутреннего рынка и удвоил экспорт

Лидский квас по итогам 2018 года занял половину белорусского рынка и удвоил экспорт. Основным импортером по-прежнему остается Россия, а в 2019 году производитель намерен существенно расширить географию за счет стран Евросоюза, сообщили в компании «Лидское пиво» в преддверии празднования 100-летия белорусского квасоварения.

По данным Nielsen*, доля производителя в белорусском ритейле в натуральном выражении составляет 50,3% с учетом СТМ ритейлеров, а в деньгах — 55,2%.

В прошлом году впервые экспорт лидского кваса превысил поставки на внутренний рынок. За рубежом реализовано свыше 36 млн литров — почти в два раза больше, чем годом ранее. Основным рынком остается Россия, где белорусская компания вошла в федеральные сети. Растут также продажи в Польше, Литве, Израиле, Германии и Болгарии.

География поставок расширяется на Запад: так, в начале года лидский квас стали продавать в Швейцарии. А в скором времени он появится в Словакии, Чехии и Венгрии. Квас для европейцев перестает быть экзотикой, спрос на него неуклонно растет.

«Лидский квас растет как в продажах, так и в географии. В Беларуси мы уже занимаем более половины рынка, и чтобы столь же высокими темпами расти дальше, активно развиваем экспорт. Например, укрепляем позиции в России, где квас стал привлекательной категорией, особенно с учетом стагнации пивного рынка из-за экономических факторов и ужесточения отрасли, — отметил гендиректор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис. — Но мы также хорошо развиваемся в Европе. Первые годы было сложно убедить европейцев попробовать квас, но сейчас его узнаваемость заметно выросла. И мы идем в новые страны, такие как Швейцария и Чехия».

Экономические показатели показывают, что Лида становится столицей белорусского квасоварения. «Лидское пиво» готовится к 100-летию квасоварения, которое придется на 2020 год. Годовщину встретят масштабными мероприятиями по всей стране.

Компания «Лидское пиво» стала частью международной группы Olvi в декабре 2008 года. Финский концерн на текущий момент владеет 95,87% акций. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков в Гродненской области.

* Расчёты ОАО «Лидское пиво» частично основаны на данных, содержащихся в отчетах Nielsen от 11.03.2019 по аудиту розничной торговли по категории безалкогольных газированных напитков (сегмент — натуральный квас) в Республике Беларусь в городах с населением более 10 000 с 01.01.2018 по 31.12.2018