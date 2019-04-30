Спикер бундестага предложил сократить количество депутатов

/ Новости Германии
Просмотров: 55

Глава нижней палаты немецкого парламента Вольфганг Шойбле предлагает сократить количество депутатов бундестага.

Он пытается убедить коллег из всех фракций в необходимости такого шага и надеется достигнуть согласия во время уже нынешней каденции.

По его мнению, заседать в нижней палате должны 598 депутатов (с 2017-го их 709).

В начале апреля Шойбле предложил возглавляемой им рабочей группой сократить число избирательных округов с 299 до 270.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Бундестаг Германия Персона: Вольфганг Шойбле

Другие материалы на эту тему:

Продолжительность жизни в ФРГ растет: каждая третья девочка доживет до 100 лет

Продолжительность жизни в ФРГ растет: каждая третья девочка доживет до 100 лет

Меркель поздравила Зеленского и пригласила его в Берлин

Меркель поздравила Зеленского и пригласила его в Берлин

Реформа Евросоюза: Германия поддерживает подходы Макрона

Реформа Евросоюза: Германия поддерживает подходы Макрона

Германия больше всех выгодала от вхождения в зону евро

Германия больше всех выгодала от вхождения в зону евро