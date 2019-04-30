Спикер бундестага предложил сократить количество депутатов

Глава нижней палаты немецкого парламента Вольфганг Шойбле предлагает сократить количество депутатов бундестага.

Он пытается убедить коллег из всех фракций в необходимости такого шага и надеется достигнуть согласия во время уже нынешней каденции.

По его мнению, заседать в нижней палате должны 598 депутатов (с 2017-го их 709).

В начале апреля Шойбле предложил возглавляемой им рабочей группой сократить число избирательных округов с 299 до 270.