Белорусский дипломат: инфовбросы мешают отношениям Минска и Москвы

Информационные вбросы в последнее время создают «не совсем позитивный фон» для отношений Беларуси и России, заявила советник-посланник посольства Беларуси в РФ Наталья Кислякова 30 апреля в Москве на экспертном семинаре «Россия и Беларусь: в поисках эффективной формулы союзничества в период геополитической турбулентности». Видеотрансляцию семинара ведет его организатор — Российский совет по международным делам.

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По словам дипломата, «медиаполе сегодня насыщено проблематикой российско-белорусских отношений, где очень много кричащих заголовков, провокационных вбросов, поверхностных суждений», что мешает эффективному диалогу государств и создает «не совсем позитивный фон для двусторонних отношений».

В свою очередь начальник отдела Беларуси второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Александр Кондаков заявил, что «проблемы в двусторонних отношениях или, скажем так, вопросы периодически возникают». «Они не могут не возникать, потому что связи наших стран, особенно в экономике, очень тесные», — добавил он.

«Естественно, есть некоторые вбросы в СМИ, — подчеркнул дипломат. — Но самое главное, что вопросы решаются. Поиск взаимоприемлемых каких-то развязок постоянно ведется. А самое главное, залог успеха в том, что этот диалог всегда носит конструктивный и взаимоуважительный характер».