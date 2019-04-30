Стороны отложили визит Лукашенко в Латвию

/ Беларусь-ЕС
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Визит Александра Лукашенко в Латвию отложен, сообщил местный телеканал TV3 в эфире программы «Ничего личного».

Фото из архива пресс-службы президента

Там отметили, что еще в 2017 году Лукашенко был приглашен в Латвию, и белорусская сторона положительно восприняла приглашение. Точная дата визита не называлась, но ожидалось, что он состоится в мае текущего года. С учетом этого велась подготовка.

Одной из причин переноса визита на неопределенный срок называют предстоящие в Латвии выборы президента, первый тур которых запланирован в сейме на 29 мая.

«Вопрос, конечно, также и в том, что в конце мая и июне пройдут наши собственные президентские выборы. Поэтому я не могу сказать, когда этот визит может состояться», — сообщил в эфире телепрограммы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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Тэги: Беларусь-Латвия Персона: Александр Лукашенко Эдгарс Ринкевичс

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