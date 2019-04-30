В поезде у гастарбайтера собутыльник украл крупную сумму валюты

В Брестской области правоохранители по горячим следам раскрыли кражу в поезде Москва – Брест крупной суммы валюты.

По информации милиции, за помощью обратился 42-летний столинчанин, сообщивший, что у него пропали 124 тыс. российских рублей (примерно две тысячи долларов), которые он заработал в России.

Потерпевший рассказал, что ехал в одном купе с двумя приятелями и неизвестным. По дороге компания употребляла спиртное. Он также сообщил приметы неизвестного, по которым оперативники и вычислили злодея – его задержали на станции Янов-Полесский. Как сообщается, в пакете 42-летнего жителя Иваново была обнаружена пропажа.