В поезде у гастарбайтера собутыльник украл крупную сумму валюты

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В Брестской области правоохранители по горячим следам раскрыли кражу в поезде Москва – Брест крупной суммы валюты.

По информации милиции, за помощью обратился 42-летний столинчанин, сообщивший, что у него пропали 124 тыс. российских рублей (примерно две тысячи долларов), которые он заработал в России.

Потерпевший рассказал, что ехал в одном купе с двумя приятелями и неизвестным. По дороге компания употребляла спиртное. Он также сообщил приметы неизвестного, по которым оперативники и вычислили злодея – его задержали на станции Янов-Полесский. Как сообщается, в пакете 42-летнего жителя Иваново была обнаружена пропажа.
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Тэги: кража гастарбайтер

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