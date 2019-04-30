Южная Корея обыграла Словению на ЧМ-2019 по хоккею в первом дивизионе

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Сборная Южной Кореи со счетом 5:3 (1:3, 3:0, 1:0) одержала победу над командой Словении на чемпионате мира по хоккею в группе А дивизиона I.

Матч состоялся 30 апреля в Нур-Султане на «Барыс-Арене». Корейские хоккеисты сумели отыграться со счета 0:3.

Для сборной Южной Кореи это вторая победа подряд. 29 апреля была обыграна команда Венгрии — 5:1. Словения потерпела второе поражение. Накануне словенцы уступили команде Казахстана — 2:3.

Следующий матча сборная Южной Кореи проведет 2 мая против Казахстана, Словения в этот же день сыграет с Беларусью.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019

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