Беларусь приостановила прием российской нефти в связи с выполнением всех маршрутных поручений по месяцу.

«Заявленные объемы транспортировки на апрель просто закончились. Это нормальный технологический процесс», — пояснил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

По его словам, транспортировку планируется возобновить, когда чистая нефть из России подойдет к белорусской границе. Она ожидается конце дня 2 мая. До этого времени грязная нефть с российской территории должна быть вытеснена на российскую линейную производственно-диспетчерскую станцию «Унеча».

Принятые меры позволят восстановить работу только одной нитки трубопровода «Дружба». Второй трубопровод на неопределенное время останется закрытым и станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти.

По предварительной оценке, общий объем нефти, не соответствующей параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составил примерно 5 млн тонн.