Литовский визовый центр переехал в ТЦ Galileo

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Ранее он находился в бизнес-центре Plaza возле ст.м. «Михалово».

Визовый центр Литвы теперь находится на шестом этаже ТЦ рядом с польским, указано на его сайте.
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Тэги: Беларусь-Литва визовый центр Город: Минск

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