Литовский визовый центр переехал в ТЦ Galileo 30.04.2019 / 16:58 / Общество Просмотров: 262 A- A+ Ранее он находился в бизнес-центре Plaza возле ст.м. «Михалово». Визовый центр Литвы теперь находится на шестом этаже ТЦ рядом с польским, указано на его сайте. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Беларусь-Литва визовый центр Город: Минск Другие материалы на эту тему: Литва бьет тревогу: политика Минска зависит от российской разведки В случае ядерной аварии на БелАЭС Литва эвакуирует 6 тысяч человек Что мешает Минску и Брюсселю подписать соглашение о приоритетах партнерства «Мы ушли на Запад, они остались на Востоке». Литовцы о работе в Беларуси