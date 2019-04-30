Неофициально: Бабича сняли с должности посла России

Михаила Бабича отзывают с должности посла России в Беларуси. Об этом 30 апреля сообщил «Коммерсант» со ссылкой на несколько высокопоставленных источников. В ближайшее время якобы ожидается соответствующий указ Владимира Путина.

Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. По сведениям российского издания, отставка Бабича стала результатом неоднократных просьб президента Лукашенко, которые тот адресовал лично Путину.

На недавней встречи в Пекине Лукашенко заверил российского коллегу в том, что готов идти по пути углубленной интеграции, а Путин якобы дал тому год, пообещав не вмешиваться во внутреннюю белорусскую повестку.