Путин признал большой ущерб от загрязнения нефти

Президент России на встрече с главой компании «Транснефть» Николаем Токаревым заявил о серьезном материальном и имиджевом ущербе для России от инцидента с загрязнением экспортируемой нефти.

Стенограмма протокольной части встречи опубликована на сайте Кремля.

Токарев доложил Путину о недавнем «серьезном инциденте, связанном со значительным, кратным превышением хлорорганики в нефти, которая транспортируется по нефтепроводу „Дружба“ в направлении Беларуси, дальше в Польшу, Германию и по южной ветке через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию».

Глава «Транснефти» сказал, что служебное внутрикорпоративное расследование выявило источник этих соединений — частное предприятие в Самарской области, которое собирает нефть малых производителей в Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях.

Токарев назвал это мошеннической схемой: «В данном случае на этом предприятии в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла товарную подготовку».

В ответ на это Путин заметил, что при запуске нефти в трубопроводную систему «со стороны компании никто ничего не контролирует». «Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный, — заявил он. — Значит, самоконтроля недостаточно, я вот к чему. Значит, нужно менять эту систему».