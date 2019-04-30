«Он давно знает Путина». Посла Бабича может сменить бывший «технический» кандидат Кремля
Кремль готовит отставку посла Михаила Бабича. На его место рассматривается сенатор Дмитрий Мезенцев.
Основным кандидатом стал член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев. Об этом
Мезенцев может сменить в Минске Михаила Бабича, о вероятной отставке которого сообщили российские СМИ 30 апреля.
Мезенцев входит в состав Совета Федерации с 2015 года. Ранее он был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества и губернатором Иркутской области.
В декабре 2011 года Мезенцев принял решение баллотироваться на пост президента России. Политологи считали его «техническим» кандидатом. Впрочем, в качестве кандидата он так и не был зарегистрирован: слишком много подписей из числа представленных в Центризбирком оказались бракованными.
«Губернатор Мезенцев — это технический кандидат, который нужен на случай выбывания других кандидатов, например, Жириновского или Зюганова и прочих, — сказал доктор политических наук Григорий Голосов Русской службе