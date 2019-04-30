«Он давно знает Путина». Посла Бабича может сменить бывший «технический» кандидат Кремля

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Кремль готовит отставку посла Михаила Бабича. На его место рассматривается сенатор Дмитрий Мезенцев.

Основным кандидатом стал член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев. Об этом РБК рассказали три источника.

Мезенцев может сменить в Минске Михаила Бабича, о вероятной отставке которого сообщили российские СМИ 30 апреля.

Мезенцев входит в состав Совета Федерации с 2015 года. Ранее он был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества и губернатором Иркутской области.

В декабре 2011 года Мезенцев принял решение баллотироваться на пост президента России. Политологи считали его «техническим» кандидатом. Впрочем, в качестве кандидата он так и не был зарегистрирован: слишком много подписей из числа представленных в Центризбирком оказались бракованными.

В президентских выборах в России будут участвовать максимум семь кандидатов

«Губернатор Мезенцев — это технический кандидат, который нужен на случай выбывания других кандидатов, например, Жириновского или Зюганова и прочих, — сказал доктор политических наук Григорий Голосов Русской службе «Голоса Америки». — Он принадлежит к самому ядру правящей в России группы. Он давно знает Путина и связан с другими членами этой группы, вроде Полтавченко или Якунина. На выборах у него будет техническая роль. Зарегистрироваться ему удастся очень легко и просто, но голосов на выборах президента он не получит».
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Тэги: Беларусь-Россия Совет федерации Персона: Дмитрий Мезенцев

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