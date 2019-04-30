Дочь Назарбаева раскритиковала работу правительства Казахстана

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Спикер сената и старшая дочь первого президента страны Дарига Назарбаева на пленарном заседании палаты сообщила, что работа над многими законопроектами показала, что ее качество оставляет желать лучшего.

Фото: пресс-служба президента РК

«Качество работы правительства над законопроектами оставляет желать лучшего. Иногда бывает, что страдает юридическая техника, это я мягко сказала. Иногда бывает, что законопроекты могут противоречить уже действующим законам, потому что аналитическая работа не была проведена. Довольно редко мы видим, чтобы просчитывались социально-экономические последствия законов, которые мы принимаем», — указала Назарбаева, передает NUR.kz.

Спикер сената объявила о решении провести слушания в сенате по вопросу о процессе подготовки законопроектов, чтобы выяснить, как этот процесс организован в правительстве, какова процедура, кто первоначальный разработчик, какие ученые и эксперты принимают участие в этой работе, какова дальнейшая процедура согласования законопроекта во всех министерствах.
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Тэги: Казахстан сенат Персона: Дарига Назарбаева Город: Нур-Султан

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