Дочь Назарбаева раскритиковала работу правительства Казахстана
Спикер сената и старшая дочь первого президента страны Дарига Назарбаева на пленарном заседании палаты сообщила, что работа над многими законопроектами показала, что ее качество оставляет желать лучшего.
«Качество работы правительства над законопроектами оставляет желать лучшего. Иногда бывает, что страдает юридическая техника, это я мягко сказала. Иногда бывает, что законопроекты могут противоречить уже действующим законам, потому что аналитическая работа не была проведена. Довольно редко мы видим, чтобы просчитывались социально-экономические последствия законов, которые мы принимаем», — указала Назарбаева, передает
Спикер сената объявила о решении провести слушания в сенате по вопросу о процессе подготовки законопроектов, чтобы выяснить, как этот процесс организован в правительстве, какова процедура, кто первоначальный разработчик, какие ученые и эксперты принимают участие в этой работе, какова дальнейшая процедура согласования законопроекта во всех министерствах.