Порошенко и Зеленский лично обсудят ужесточение санкций против России

Действующий президент Украины по телефону поздравил Зеленского с официальными результатами выборов, которые 30 апреля объявила Центральная избирательная комиссия.

«Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время», — сообщил Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что Россия заслуживает существенное ужесточение санкций против нее. «Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы — это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия», — сказал Порошенко.

«Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан России», — добавил глава государства.