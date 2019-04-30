Власти Венесуэлы заблокировали доступ к соцсетям

В Венесуэле заблокировали доступ к социальным сетям и ряду других интернет-сервисов после того, как лидер венесуэльской оппозиции, спикер местного нацсобрания Хуан Гуаидо через свой Twitter призвал недовольных режимом Николаса Мадуро выйти на улицы и «положить конец узурпации».

Государственный интернет-провайдер ABA CANTV перекрыл доступ к сетям Facebook и Twitter, а также к YouTube и сервисам Google, передает netblocks.org .

Гуаидо продолжает писать на своей странице Twitter. В своем последнем сообщении он заявил, что процесс перемен в стране уже необратим, и пообещал, что операция «Свобода» будет продолжаться до тех пор, пока вся Венесуэла не станет свободной.

В свою очередь, венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес на своей странице в Twitter заявил о новой попытке госпереворота в республике. Министр призвал жителей страны сохранять «максимальную бдительность, чтобы вместе со славными боливарианскими вооруженными силами сломить попытку переворота и сохранить мир».