Власти Венесуэлы заблокировали доступ к соцсетям

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В Венесуэле заблокировали доступ к социальным сетям и ряду других интернет-сервисов после того, как лидер венесуэльской оппозиции, спикер местного нацсобрания Хуан Гуаидо через свой Twitter призвал недовольных режимом Николаса Мадуро выйти на улицы и «положить конец узурпации».

Государственный интернет-провайдер ABA CANTV перекрыл доступ к сетям Facebook и Twitter, а также к YouTube и сервисам Google, передает netblocks.org.

Гуаидо продолжает писать на своей странице Twitter. В своем последнем сообщении он заявил, что процесс перемен в стране уже необратим, и пообещал, что операция «Свобода» будет продолжаться до тех пор, пока вся Венесуэла не станет свободной.

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В свою очередь, венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес на своей странице в Twitter заявил о новой попытке госпереворота в республике. Министр призвал жителей страны сохранять «максимальную бдительность, чтобы вместе со славными боливарианскими вооруженными силами сломить попытку переворота и сохранить мир».
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Тэги: Венесуэла оппозиция интернет соцсети Персона: Хуан Гуаидо Хорхе Родригес Город: Каракас

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