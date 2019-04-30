Мезенцева официально назначили послом России в Беларуси вместо Бабича

Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом России в Беларуси.

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По информации пресс-службы Кремля, другим указом президент РФ освободил Михаила Бабича от обязанностей посла, а также от должности своего специального представителя по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Как сообщали Naviny.by, Мезенцев давно знаком с Путиным и был «техническим» кандидатом Кремля на президентских выборах в 2012 году.