Мезенцева официально назначили послом России в Беларуси вместо Бабича

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Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом России в Беларуси.

Фото: АСтв

По информации пресс-службы Кремля, другим указом президент РФ освободил Михаила Бабича от обязанностей посла, а также от должности своего специального представителя по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Как сообщали Naviny.by, Мезенцев давно знаком с Путиным и был «техническим» кандидатом Кремля на президентских выборах в 2012 году.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Мезенцев Михаил Бабич

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