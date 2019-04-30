Фотофакт. Генконсульство России в Бресте опубликовало флаги сепаратистов

На официальной странице в Facebook опубликовали фотографии с «патриотической» акции возле Брестской крепости, участники которой держали флаги самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Фото: Facebook.com/RusConsBrest

«Два дня на гостеприимной брестской земле находились участники пятого международного мотопробега „Дороги Победы — на Берлин“. Свою патриотическую акцию мотоциклисты, которые представляли не только Россию, но и Польшу, Италию, Германию, Казахстан и, конечно же, Беларусь, посвятили беспримерному подвигу советских солдат, защитивших Отчизну и Европу от фашизма», — сообщили в Генконсульстве.

Организованный при поддержке МИД России мотомарш протяженностью более 6 тыс. км проходит с 26 апреля по 9 мая. 30 апреля его участники прибыли в Брест. У входа в Брестскую крепость их встречал Генконсул России в Бресте, представители организации «Русское общество», Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.