Беларусь ожидает фронтальный раздел – объявлен желтый уровень опасности
В первый день мая погоду в Беларуси в основном будет определять периферия скандинавского антициклона, сформированного в прохладном воздухе северных широт, днем в юго-восточных регионах скажется влияние фронтального раздела.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь на юго-востоке пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы; в некоторых районах Гомельщины – сильные дожди).
Ветер восточный умеренный, по юго-востоку республики порывистый, местами сильный порывистый.
Максимальная температура воздуха +12..+18°С, местами по Гомельской области +9..+11°С.
В столице осадков не ожидается. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +7..+10°С;
- днем +14..+16°С;
- вечером +11..+13°С.