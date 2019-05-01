Беларусь ожидает фронтальный раздел – объявлен желтый уровень опасности

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В первый день мая погоду в Беларуси в основном будет определять периферия скандинавского антициклона, сформированного в прохладном воздухе северных широт, днем в юго-восточных регионах скажется влияние фронтального раздела.

Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь на юго-востоке пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы; в некоторых районах Гомельщины – сильные дожди).

Ветер восточный умеренный, по юго-востоку республики порывистый, местами сильный порывистый.

Максимальная температура воздуха +12..+18°С, местами по Гомельской области +9..+11°С.

В столице осадков не ожидается. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +7..+10°С;
  • днем +14..+16°С;
  • вечером +11..+13°С.
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Тэги: погода

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