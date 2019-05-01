Лукашенко уволил Втюрина с жесткой формулировкой

Полковник Андрей Втюрин освобожден от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

Такая формулировка содержится в указе президента от 24 апреля. Документ опубликован 1 мая на Национальном правовом интернет-портале.

29 апреля некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили о задержании Втюрина сотрудниками Комитета госбезопасности по подозрению в получении взятки.

Напомним, он с 2007 по 2014 годы возглавлял эту Службу безопасности президента.

В 2014 году был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности.

Награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.