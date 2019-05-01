Видеофакт. В Венесуэле бронемашина Нацгвардии давит протестующих

Противостояние между сторонниками официального и самопровозглашенного президентов Венесуэлы Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо перешло в более жесткую форму.

Весь мир обошли кадры, на которых бронемашина Национальной гвардии не только врезается в группу сторонников оппозиции, но и проезжает по людям.

Ролик появился на YouTube-канале Global News.

Оба лидера сделали громкие заявления. Гуайдо отметил, что переходит к заключительной фазе свержения диктатора, а Мадуро заверил своих сторонников, что госпереворот провалился.

Напомним, в время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко затронул тему Венесуэлы. «Возьмите последние события в Венесуэле: абсурд, жуткий абсурд, который был предъявлен со стороны США венесуэльским властям. Они там уже и нового президента определили. Это разве нормально — недавно президентские выборы прошли. Я знаю, что Мадуро их провел честно», - заявил глава белорусского государства.

Он отметил, что, разумеется, в Венесуэле есть проблемы. «Может быть, не во всем виноваты американцы, но они несут ответственность. И Мадуро говорит, что это благодаря Америке они попали в такую ситуацию. Во многом да, но есть причина и в самих венесуэльцах. Но американцы допустили кучу ошибок своим нахрапом — влезли в Венесуэлу. Недавно опрос был в Венесуэле — 92% считают, что американцы виноваты и хотят захватить страну», - рассказал Лукашенко.