Видеофакт. В Венесуэле бронемашина Нацгвардии давит протестующих

/ Мир
Просмотров: 1067

Противостояние между сторонниками официального и самопровозглашенного президентов Венесуэлы Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо перешло в более жесткую форму.

Весь мир обошли кадры, на которых бронемашина Национальной гвардии не только врезается в группу сторонников оппозиции, но и проезжает по людям.

Ролик появился на YouTube-канале Global News.

Оба лидера сделали громкие заявления. Гуайдо отметил, что переходит к заключительной фазе свержения диктатора, а Мадуро заверил своих сторонников, что госпереворот провалился.

Напомним, в время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко затронул тему Венесуэлы. «Возьмите последние события в Венесуэле: абсурд, жуткий абсурд, который был предъявлен со стороны США венесуэльским властям. Они там уже и нового президента определили. Это разве нормально — недавно президентские выборы прошли. Я знаю, что Мадуро их провел честно», - заявил глава белорусского государства.

Он отметил, что, разумеется, в Венесуэле есть проблемы. «Может быть, не во всем виноваты американцы, но они несут ответственность. И Мадуро говорит, что это благодаря Америке они попали в такую ситуацию. Во многом да, но есть причина и в самих венесуэльцах. Но американцы допустили кучу ошибок своим нахрапом — влезли в Венесуэлу. Недавно опрос был в Венесуэле — 92% считают, что американцы виноваты и хотят захватить страну», - рассказал Лукашенко.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Венесуэла Персона: Николас Мадуро Хуан Гуайдо Город: Каракас

Другие материалы на эту тему:

В Венесуэле спикер парламента объявил себя президентом. Что происходит в стране?

В Венесуэле спикер парламента объявил себя президентом. Что происходит в стране?

Как миллионы беженцев из Венесуэлы меняют облик континента

Как миллионы беженцев из Венесуэлы меняют облик континента

Венесуэльский вождь стал арестовывать «капиталистических паразитов»

Венесуэльский вождь стал арестовывать «капиталистических паразитов»

Николас Мадуро упал с велосипеда

Николас Мадуро упал с велосипеда