Новый император Японии взошел на престол и обратился к нации

Новый император Японии Нарухито 1 мая официально взошел на престол в ходе церемонии унаследования имперских регалий (меча и яшмы; также есть еще зеркало, считающееся самым драгоценным из них и хранящееся в храме Исэ в префектуре Миэ, никогда не покидает стен святилища).

С этого дня началась новая имперская эра Рэйва – что означает порядок и гармонию (с начала правления каждого императора в Японии идет новое летоисчисление, параллельное общепринятому западному).

В эмоциональной речи Нарухито поблагодарил отца. Его голос срывался, когда он говорил о служении Акихито Японии, пишет Би-би-си .

85-летний император Акихито 30 апреля добровольно покинул престол из-за возраста и плохого состояния здоровья и удалился на покой. Он стал первым императором за последние 200 лет, отрекшимся от престола. После отречения он получил титул почетного императора.

59-летний Нарухито – 126-й император Японии (первый, который родился после окончания Второй мировой войны). Он учился в Оксфордском университете и стал наследным принцем в 28 лет.

Брат Нарухито, принц Фумихито, будет следующим на троне, за ним в очереди на престол – племянник нового императора, 12-летний принц Хисахито.